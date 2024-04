Лос-Анджелес, США, 9 ноября, 2017, 09:11 — ИА Регнум. В сеть выложили трейлер нового фильма Стивена Спилберга «Секретное досье» с Мерил Стрип и Томом Хэнксом, картина будет представлять собой политическую драму, ролик был опубликован 8 ноября на Youtube-канале FilmTrailerZone.

Скриншот с видео трейлера «Секретное досье» Разговор

В основу фильма лег политический скандал 1971 года, тогда американские журналисты получили данные о том, чем в действительности США занималось во Вьетнаме.

Фрагменты так называемого «Вьетнамского досье» тогда были опубликованы в издании The New York Times. После того, как власти США начали оказывать давление на редакцию газеты, они были опубликованы уже в The Washington Post.

Выложенная на всеобщее обозрение информация говорила о том, что США намеренно раздували конфликт, хотя президент Линдон Джонсон уверял граждан страны в обратном.

Том Хэнкс исполнит роль Бена Брэдли, занимавшего в то время должность редактора The Washington Post, а Мерил Стрип — роль президента компании Кэтрин Грэм.

Сценарий к фильму создавала известная писательница Лиз Ханна, в 2016 году он был признан лучшим сценарием, не получившим экранизацию.