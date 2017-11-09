Москва, 9 ноября, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В России из-за нехватки вагонов для перевозки наблюдается дефицит технической соли, в связи с этим цена на нее может увеличиться, передают 9 ноября «Известия» со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти «Руспродсоюза» Алексея Тюника.

all.biz Соль техническая

Соледобытчики столкнулись с тем, что рынок железнодорожных перевозок не обеспечивает достаточное количество подвижного состава, в связи с чем начали сокращаться отгрузки оптовым покупателям и дефицит товара в розничной сети.

«Если ситуация с вагонами не изменится, тарифы на доставку операторами будут расти, а на рынке создастся дефицит, то реальны риски повышения цен на данный вид продукции», — сказал Тюник.

Он добавил, что подорожание технической соли в октябре составило 10%, а цена за тонну товара достигла 3 тыс. рублей. Поэтому рост розничных цен в такой ситуации является неизбежным.

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Коммерческий директор «Руссоли» Алексей Булычев пояснил изданию, что проблемы с перевозкой начали наблюдаться еще в 2016 году. К настоящему времени объем оплаченных поставок составляет более 4 тыс. вагонов, однако отсутствует возможность произвести отгрузку.

«Если ситуация с вагонами не разрешится, существуют предпосылки к дефициту соли и росту расходов на ее доставку до потребителей», — пояснил Булычев.

Отмечается, что в РЖД осведомлены о проблеме и принимают необходимые меры для решения данного вопроса. Представитель компании также отметил, что речь идет не о пищевой, а о технической соли.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что с российских прилавков исчезнет поваренная соль. Национальный стандарт на пищевую соль может быть заменен ГОСТом, в котором не будет привычного термина «поваренная».