Вашингтон, 9 ноября, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Курс криптовалюты биткоин превысил отметку в $7,8 тыс., сообщает 9 ноября сайт coindesk.com.

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На бирже криптовалют Bitfinex, входящей в пятерку самых крупных площадок для торговли криптоденьгами, за биткоин предложили $7,8 тыс. Это произошло на фоне прошедшей информации о том, что разработчики криптовалюты отказались поменять ее программный код, и увеличивать размер блока до 2 Мб.

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Ранее сообщалось, что после новостей о возможном запуске фьючерсов BTC на CME криптовалюта подорожала до $6,4 тыс., и затем ее стоимость взлетела еще выше, достигнув нового исторического максимума — $7,6 тыс. за монету.

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Напомним, министр финансов России Антон Силуанов 2 ноября в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что криптовалюты не заменят российский рубль. По его словам, такие криптовалюты, вроде биткоинов, являются денежными суррогатами, а потому не имеют доверия.