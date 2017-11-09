Москва, 9 ноября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Необходимости в строительстве газопровода «Северный поток — 2» нет, так как потребление газа в Евросоюзе будет сокращаться. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии от 8 ноября.

(сс)GDJ Труба

«Как ожидается, импорт газа в Евросоюз останется стабильным к 2030 году с учётом сокращения объёмов внутреннего производства и потребления», — говорится в сообщении.

Эксперты ЕК уточняют, что уже существующая и хорошо развитая инфраструктура по импорту газа и рост конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа делают строительство газопровода такого масштаба, как «Северный поток — 2», бессмысленным.

В сообщении также говорится, что Евросоюз намерен продолжить транзит российского газа через территорию Украины и после истечения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2019 году, который Россия не планирует продлевать.

Накануне Еврокомиссия подготовила поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые подразумевают распространение ключевых принципов энергетического законодательства ЕС на все газопроводы.

Сейчас «Северный поток — 2» не подпадает под действие газовой директивы, так как проходит через море. Но поправки исправят сложившуюся ситуацию. Документ должны одобрить Совет Евросоюза и Европарламент.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год через Балтийское море от побережья России до Германии. Общую сумму строительства газопровода оценивают в €9,5 млрд.

Россия решила строить газопровод и изменить маршрут транзита энергоресурсов в Европу из-за ненадежности Украины, через территорию которой сейчас осуществляется транзит.