Москва, 9 ноября, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что России нужно отказаться от участия в конкурсе «Евровидение», таким образом, он поддержал в этом Станислава Говорухина, который занимает пост руководителя комитета по культуре. Слова Пригожина 8 ноября привел сайт телеканала RT.

Eurovision.tv «Евровидение»

По словам известного продюсера, участие России в этом конкурсе не даёт ей ничего, кроме «постоянного унижения и ажиотажа», и оно никак не связано с имиджем страны.

«Я за хайп, но не за такой хайп, когда нам могут показывать на дверь», — сказал Пригожин.

Он добавил, что когда Россия участвует в конкурсе, то на самом деле вместо прославления страны происходит раскрутка конкретного персонажа.

«Всё время боремся не на своей территории и находимся в тисках чужих правил», — добавил продюсер.

Напомним, ранее Станислав Говорухин заявил, что России стоит отказаться от участия в конкурсе «Евровидение», который пройдет в 2018 году.

Он пояснил, что такую позицию нашей стране стоит занять в связи с поведением организаторов конкурса, которое они продемонстрировали в ситуации с Юлией Самойловой.

Российской певице тогда запретили въезд на Украину из-за выступления в Крыму, руководство конкурса предложило нашей стране провести трансляцию выступления Самойловой или заменить её на другого исполнителя.