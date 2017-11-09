Новосибирск, 9 ноября, 2017, 08:04 — ИА Регнум. До осени 2018 года каких-то активных действий со стороны временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова ждать не стоит. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Kremlin.ru Андрей Травников

«Полагаю, что врио губернатора Андрей Травников до момента проведения губернаторских выборов будет последовательно и спокойно укреплять свои связи и контакты в областной элите и в системе заинтересованных групп, будет изучать существующие управленческие проблемы, подходы к их решению, формировать собственный управленческий стиль», — отметил Бирюков.

В то же время демонстрация собственных стратегий Травникова, по мнению эксперта, может начаться уже в марте 2018 года.

«Собственно формирования и осуществления им собственных политических и управленческий стратегий следует ожидать уже после президентских выборов», — считает политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября исполнился месяц, как Андрей Травников указом президента РФ Владимира Путина был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области.

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Назначение произошло после отставки с этого поста Владимира Городецкого.

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За прошедший месяц каких-то резонансных решений Травниковым принято не было, в том числе и ожидаемых многими отставок представителей команды бывшего губернатора. Что немного насторожило новосибирскую общественность, которая, впрочем, пока ещё занимает выжидательную позицию. Как, видимо, и сам врио губернатора.