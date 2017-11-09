Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2017, 06:56 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду одержал победу над «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счётом 4:2.

Santeri Viinamäki Хоккей

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич забросил первую шайбу в матче, а также отдал одну результативную передачу.

Также в составе «Рейнджерс» дубль оформил Джимми Веси. В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк и Патрис Бержерон.

Окончательный счёт в матче установил Рик Нэш, отправивший шайбу в пустые ворота за восемь секунд до окончания встречи.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)