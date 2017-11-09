Казань, 9 ноября, 2017, 06:51 — ИА Регнум. Расходы бюджета на содержание министерства экологии и природных ресурсов Татарии выросли. Месячный зарплатный фонд ведомства повышен — на 3,95%, с 1,595 млн рублей до 1,658 млн рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление кабинета министров РТ, определяющее предельную численность сотрудников министерства и расходы на зарплаты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Предельная численность работников министерства осталась прежней — 383 единицы, из которых 130 — это работники центрального аппарата, содержание которых обходится в месяц 720,3 тыс. рублей. Ещё 253 сотрудника — это работники территориальных управлений и Центральной специализированной инспекции министерства. Расходы на их оплату труда составляют 938 тыс. рублей.

Отметим, с 1 октября 2017 года произошла индексация месячных окладов и денежного содержания государственных служащих региона в 1,049 раза. В предстоящие три года расходы на содержания органов власти будут также расти, так как запланировано трижды провести индексацию на 4%.

На начало 2017 года размер средней начисленной зарплаты в органах исполнительной власти Татарии составил 43 053 рубля при среднереспубликанской за тот же период 30,4 тыс. рублей.

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Ещё одно кадровое нововведение кабинета министров РТ — утверждение списка руководителей, с которыми заключается срочный служебный контракт. Два постановления содержат 13 должностей, среди которых — руководители республиканского органа исполнительной власти, не входящего в состав кабинета министров, заместители министров, начальники управлений и департаментов министерств и другие.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее указом главы Татарии подобные нормы были введены для 19 должностей государственной гражданской службы из числа руководителей.

Срочные служебные контракты ограничены сроком, но могут быть пролонгированы. Такие виды контрактов не заключаются на неопределенный срок.