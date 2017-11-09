Москва, 9 ноября, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал фаворитов чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Christopher Johnson Лионель Месси

По мнению Месси, наибольшие шансы выиграть мировое первенство имеют сборные Испании, Бразилии, Германии и Франции.

Кроме того, он рассказал, что не хотел бы пересечься на чемпионате мира со сборной Испании, так как она является очень сложным соперником.

Напомним, что 11 ноября на стадионе «Лужники» состоится товарищеский матч между сборными России и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.