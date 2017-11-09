Украина хочет разорвать отношения с Россией, но боится: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Хочется, но боязно: Украина не готова к разрыву дипотношений с Россией;
- Добросовестность — не порок: в России могут разрешить списывать долги добросовестных граждан;
- Стимулировать инвестиционную активность: законодатели одобрили налоговую льготу на ТС и повышение акцизов на бензин;
- Дело «Зенит-Арены»: в чём признался Марат Оганесян?
- Делу время: в Волгограде хотят провести референдум о переводе времени.