Лондон, 9 ноября, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Бывшая сотрудница бара парламента Великобритании заявила, что была жертвой сексуальных домогательств со стороны почти трёх десятков депутатов Палаты общин, передаёт The Daily Mail.

Army.mil Домогательство

Как сообщается, Алиса Бейли пришла работать в заведение в возрасте 19 лет. По словам женщины, уже в первую её рабочую смену один из депутатов предложил ей секс.

Бейли рассказала, что многие народные избранники вели себя как «старые извращенцы». При этом все, кто домогался до неё, были женатыми мужчинами намного старше её.

В таких условиях Бейли проработала четыре года, после чего решила сменить место работы, сообщает издание.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что обвинённый в домогательствах экс-министр по вопросам регионального самоуправления и детства Уэльса Карл Сарджент покончил жизнь самоубийством.

Несколькими днями ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку после того как сознался в домогательствах к журналистке, имевших место 15 лет назад.