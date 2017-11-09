Якутск, 9 ноября, 2017, 04:49 — ИА Регнум. АЛРОСА добыла в октябре 2017 года три крупных алмаза на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината. Камни ювелирного качества имеют размеры от 82 до 163 карат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе алмазодобывающей компании.

Алмазы

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Добытые на трубке «Юбилейная» алмазы имеют размеры 82,82 карата, 108,34 карат и 163,09 карата.

По словам директора Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгения Агуреева, добыча трёх алмазов ювелирного качества такого веса является чрезвычайно редким событием. Обычно за год добывают от 5 до 10 подобных камней.

«В ближайшее время алмазы поступят в Единую сбытовую организацию АЛРОСА, где наши специалисты проведут их детальную оценку», — добавил Агуреев.

Как сообщало ИА REGNUM, АЛРОСА на полях III Восточного экономического форума продала 45 алмазов и 33 бриллианта на сумму в $16 млн. Общая масса реализованных алмазов составила 1293 карата.