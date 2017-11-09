Вашингтон, 9 ноября, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Комитеты по делам вооружённых сил обеих палат Конгресса США согласовали выделение до $4,6 млрд на «сдерживание России в Европе». Соответствующая статья расходов предусмотрена в проекте закона о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год.

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В частности, согласно документу, Вашингтон может потратить до $350 млн на оказание военной помощи Украине.

Эти средства могут быть выделены в том числе на поставку Киеву «летального оборонительного вооружения», а также укрепление украинского побережья морскими минами и специальными средствами обороны.

Кроме этого, проектом предусматривается выделение $100 млн на оказание помощи странам Прибалтики для повышения их обороноспособности и защиты от «российской агрессии».

Законопроект теперь должен быть одобрен палатой представителей и Сенатом в полном составе. После этого документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.