«Начнется страшный голод, с миллионами жертв» — ООН о блокаде Йемена
Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2017, 04:27 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций намерена добиваться от Саудовской Аравии немедленного снятия блокады Йемена, передает Associated Press.
По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Локока, из-за блокады саудитов в разрушенной войной стране может начаться массовый голод, который приведет к огромному числу жертв.
«Это не будет похоже на голод, который мы видели в Южном Судане в начале года, когда пострадали десятки тысяч людей,— заявил Локок после проведения закрытого брифинга с Советом безопасности. — И это не будет похоже на голод, который стоил жизни 250 тыс. человек в Сомали в 2011 году».
По словам Локока, в Йемене организация может столкнуться с «самым большим голодом, который мир видел на протяжении многих десятилетий, с миллионами жертв».
Марк Локок также сообщил о требованиях ООН к Саудовской Аравии в целях урегулирования в Йемене:
— Разрешить воздушное сообщение с Йеменом;
— Не препятствовать доставке гуманитарных грузов по воздуху;
— Открыть порты для гуманитарных судов, а также для коммерческих судов с гуманитарными грузами;
— Не препятствовать доступу к портам судов, прошедших инспекцию ООН;
— Дать согласие на размещение корабля Всемирной продовольственной программы ООН в Аденском заливе.
Локок также сообщил, что Совет безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с «тяжелой гуманитарной ситуацией в Йемене, где уже 6,8 миллиона человек страдают от голода» и подчеркнул важность того, чтобы все порты и аэропорты Йемена функционировали как «важнейший путь для гуманитарной поддержки».
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