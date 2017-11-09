Нюрба, Якутия, 9 ноября, 2017, 04:05 — ИА Регнум. Акции «АЛРОСА-Нюрба» Якутии не стоит продавать, тем более что выручить за них столько, сколько ожидается, вряд ли получится. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, комментируя тот факт, что дивиденды стали рассчитываться по цене одной акции, которая в сравнении с прошлым годом стала ниже на 32% — с 17 500 до 11 850 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Между тем, акции «АЛРОСА-Нюрба» не падают в цене, уверен эксперт.

«Это снизились дивиденды за 9 месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом-2016, — пояснил он. — А биржевая стоимость на 7 ноября 2017 года составляла от 173 до 175 тыс. рублей или около 3 тыс. долларов США за акцию».

Но и на биржевую стоимость ПАО «АЛРОСА-Нюрба» не стоит ориентироваться, предупредил Юрий Данилов, «поскольку на бирже продаётся очень незначительный объём акций, а их стоимость чисто спекулятивная и завышенная в несколько раз».

«Так, по оценке ИАЦ «Эксперт» реальная капитализация компании «АЛРОСА-Нюрба» на апрель 2017 года составляла 1,244 млрд долларов, что почти в 2 раза ниже, чем было по биржевой котировке в то время. Вряд ли 10-процентный пакет акций будет куплен АЛРОСА дороже чем за 7 млрд. рублей, а полученные дивиденды очень значительны — 20% годовых, потому эти акции республике вряд ли стоит продавать. Но и ориентироваться на биржевую спекулятивную стоимость за несколько акций руководству республики я бы не советовал», — подчеркнул Юрий Данилов.

Эксперт также выразил уверенность, что в 2017 году десятую часть ценных бумаг нюрбинской дочки АЛРОСА всё равно не продадут.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Якутии готовит к продаже 10% или 80 000 акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Премьер — министром республики Евгением Чекиным 10 августа 2017 года подписано распоряжение, в соответствии с которым за этот актив тогда собирались получить почти 12 млрд рублей. Полученные средства планировалось внести в уставный капитал акционерного общества «РИК Плюс».

Напомним, в Якутии негативно было воспринято намерение правительства региона приватизировать 10% ценных бумаг «АЛРОСА-Нюрба», в том числе активно высказывались против этого намерения в конце 2016 года депутаты Госсобрания республики, потому этот вопрос с рассмотрения парламентом тогда был снят. А глава Нюрбинского района Борис Попов также пытавшийся предотвратить эту продажу (муниципалитет получает от компании хорошие дивиденды), стал фигурантом уголовного дела из-за несвоевременного перечисления средств подрядчику строительства детсада. Истинной причиной его преследования жители района считают его высказывания против продажи ценных бумаг нюрбинской «дочки» АЛРОСА.

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Деньги от продажи пакета акций «АЛРОСА-Нюрба» сначала собирались потратить на местное производство, но теперь уже говорится о том, что на эти цели пойдёт только порядка миллиарда рублей, а средства получат ГУП «ЖКХ» и авиакомпания «Якутия», ради поддержки которых продажа изначально и затевалась.