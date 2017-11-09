Тель-Авив, Израиль, 9 ноября, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Путь к независимости Приднестровской Молдавской Республики существенно отличается от других постсоветских республик, так как построение собственного государства стало «единственной гарантией физической безопасности многонационального народа Приднестровья». Об этом заявил на международной конференции «Статус непризнанных государств и их отношения с Израилем» в Тель-Авивском университете глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mid.gospmr.org Виталий Игнатьев во время поездки в Израиль

Впоследствии, по словам министра, подходы молдавской стороны к выстраиванию отношений с Приднестровьем принципиально не изменились, и укрепление независимости ПМР остается приоритетной задачей руководства республики. «За 27 лет в Приднестровье и Молдове выросло два разных поколения, ни дня не живших в общем государстве, а приднестровская молодежь видела только угрозы и давление со стороны соседней Молдовы», — отметил Виталий Игнатьев, подчеркнув, что Молдавия не стремится стать привлекательным и надёжным партнёром, а, наоборот, «пытается низвести Приднестровье до своего низкого уровня».

Игнатьев считает, что международному сообществу необходимо осознать безуспешность попыток воссоздания «фантомов из прошлого» в виде некоего искусственного государства в границах Молдавской ССР. «Стагнация переговоров и необходимость защиты законных прав и интересов приднестровцев обосновывают справедливость поиска нетривиальных решений в части дальнейшего будущего Приднестровья. Эти решения подсказывает международное право, в котором кодифицировано право народов на самоопределение, и современные прецеденты», — заявил Виталий Игнатьев, выразив уверенность в том, что политическая карта мира в ближайшие годы неизбежно будет меняться.

В своем докладе глава внешнеполитического ведомства ПМР также обратился к историческим связям, существующим между Приднестровьем и Израилем и проанализировал текущий характер имеющихся контактов.