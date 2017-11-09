Вашингтон, 9 ноября, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки и Сербия запланировали проведение совместных военных учений, передает Reuters.

U.S. European Command Американский и сербский генералы

Командующий ВВС США в Восточной Европе, генерал Тод Вольтерс сообщил журналистам, что Сербия и США вскоре проведут совместные учения парашютистов.

В учениях, точная дата проведения которых пока не сообщается, будут задействованы два транспортных самолета C-130J, построенных компанией Lockheed Martin, а также 100 американских военных парашютистов.

В связи с предстоящими учениями генерал Вольтерс прокомментировал и проблемы внешней политики США на Балканах и в Сербии.

Он отметил, что сохраняющаяся напряженность на Балканах и усиленное внимание со стороны России по отношению к Сербию являются «сложной задачей», однако США и НАТО намерены ее решить.

«Это остается сложной задачей, но у нас есть правильный командный фокус. У нас есть правильные ресурсы. У нас есть правильный диалог, и время покажет, во что он развивается», — заявил генерал ВВС США.

Напомним, в вопросах военного сотрудничества с другими странами Сербия официально придерживается политики нейтралитета. Власти страны неоднократно заявляли, что не имеют намерений вступать в Североатлантический альянс.

Вместе с тем в 2016 году Сербия ратифицировала Индивидуальный план партнёрства с НАТО (Individual partnership action plan). Таким образом, страна получила статус одного из основных партнёров НАТО вне блока. Войскам альянса предоставлена свобода передвижения в Сербии, а натовские военнослужащие имеют дипломатический иммунитет на территории страны.

В июле этого года сербские военнослужащие приняли участие в крупнейших учениях НАТО Saber Guardian 2017, проходивших сразу в нескольких районах Болгарии, Румынии и Венгрии.

В последние несколько лет Сербия также наращивает военное сотрудничество с Россией, в том числе участвуя в совместных военных учениях, что вызывает недовольство США, открыто выражаемое представителями Вашингтона. Давление на Белград оказывается со стороны США и неофициально, о чём уже неоднократно заявляли представители сербского руководства.