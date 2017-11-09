Санья, Китай, 9 ноября, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Свыше 11 тыс. человек были эвакуированы в провинции Хайнань на юге Китая из-за сильнейших ливней, обрушившихся на остров, сообщает 8 ноября агентство «Синьхуа».

ru.torange.biz Ливень

Мощнейшие проливные дожди затронули в общей сложности 46 поселков провинции, передают местные власти.

Более 78 деревень в районе горда Ваньнин были затоплены, вода подтопила даже некоторые участки скоростного шоссе, закрыты школы.

Пожарные и пограничные службы, а также силы полиции в настоящее время задействованы властями в спасательных операция. Все низменные районы были оцеплены, а многие туристические места были закрыты.

Напомним, что буквально в начале октября мощный тайфун «Дамри» обрушился на побережье залива Бакбо.