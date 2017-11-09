Чэнду, Китай, 9 ноября, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Более 3,8 тыс. мастеров кунг-фу со всего мира собрались на горе Эмеи на юго-востоке Китая, чтобы принять участие в международном чемпионате боевых искусств, сообщает 8 ноября агентство «Синьхуа».

Mostafameraji Мастер ушу

Седьмой Мировой чемпионат по кунг-фу начался в городе Эмэйшань в провинции Сычуань и продлится до субботы.

Среди спортсменов ожидается 2400 участников из Китая и 1400 участников из 56 стран и регионов мира, преимущественно США, Японии, китайского Гонконга, России и Канады, сообщают организаторы.

Чемпионат, известный также, как «Олимпиада боевых искусств», организуется совместно Международной федерацией Ушу и Китайской ассоциацией Ушу.

Целью мероприятия является укрепление дружбы между людьми, интересующимися кунг-фу всех возрастов и уровней мастерства, а также демонстрация традиционных стилей и практик китайского ушу.

Напомним, что термин ушу используется для обозначения китайских боевых искусств, а также созданных на их основе современных видов спорта.