Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2017, 02:35 — ИА Регнум. Блокада портов в Йемене арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе в стране, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

«Любые дальнейшие перебои в поставках продовольствия и топлива в Йемене могут перечеркнуть все успешные усилия по предотвращению угрозы голода в стране», — сказал Дюжаррик, обратившись ко всем сторонам с призывом «не усугублять ситуацию».

В свою очередь, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что если саудовская коалиция не позволит доставлять гуманитарную помощь в Йемен, жертвами голода в стране могут стать миллионы человек.

Напомним, 4 ноября с подконтрольной хуситскому движению «Ансар Алла» территории Йемена бала запущена баллистической ракеты в направлении Саудовской Аравии. Ракета была перехвачена силами ПВО королевства на подлёте к Международному аэропорту Эр-Рияда.Лидеры хуситов взяли на себя ответственность за ракетный удар, заявив, что он стал ответом на недавние бомбардировки саудовской коалицией города Саны.

После этого коалиция нарастила интенсивность бомбардировок столицы Йемене, а 6 ноября объявила о введении полной воздушной, сухопутной и морской блокады всех подконтрольных хуситам районов. В связи с закрытием портов и КПП в Йемене в зону конфликта теперь не могут попасть даже гуманитарные конвои ООН.

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