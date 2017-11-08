Москва, 9 ноября, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу украинских парламентариев о разрыве дипломатически отношений с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

«Поправка о разрыве отношений с Россией всё же внесена в Раду. Для украинских радикалов нет ничего невозможного, когда надо навредить самой Украине», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, 8 ноября стало известно, что группа депутатов Верховной рады от партии «Укроп» внесла на рассмотрение поправку к законопроекту о «реинтеграции Донбасса», предусматривающую разрыв дипотношений с Россией. Законопроект должен рассматриваться во втором чтении 16 ноября.

Отметим, что само принятие законопроекта ещё не будет означать разрыва дипотношений. Верховная рада может лишь инициировать такую процедуру, но окончательное решение может быть принято только указом президента Украины.

Ранее депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник по итогам встречи фракции с главой государства сообщил, что Пётр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипотношений с Россией.