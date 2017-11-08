Вашингтон, 9 ноября, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Конгресс США согласовал выделение средств на разработку ракеты средней дальности вопреки заключённому с Россией Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соответствующее решение одобрено комитетами по делам вооружённых сил обеих палат Конгресса США.

U.S. Air Force Пуск американской ракеты средней дальности

Документ предусматривает возможность выделения до $58 млн из бюджета 2018 года на «программу исследований и разработок по наземной ракете средней дальности наземного базирования». Как отмечается, такая мера должна стать ответом на якобы имевшее место «нарушение Россией договора РСМД».

При этом американские законодатели разрешают, но не обязывают Пентагон начать разработку ракеты. Таким образом, пока речи о нарушении Вашингтоном действующего с 1987 года договора не идёт.

Напомним, в соответствии с договором РСМД Россия и США обязуются не разрабатывать и не размещать на своей территории ракеты дальностью от 500 до 5000 километров.

США уже неоднократно обвиняли Россию в строительство ракет, запрещенных по условиям договора. В то же время американская сторона не объявляла о своём выходе и соглашения.

Москва уже отвергала обвинения Вашингтона в нарушениях договора, подчёркивая, что сохраняет приверженность всем международным обязательствам, в том числе и договору РСМД.

В октябре президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что в случае выхода США из договора, ответ российской стороны будет «мгновенным и зеркальным».

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