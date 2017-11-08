Багдад, 9 ноября, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Высший представитель суннитов в политической системе Ирака, вице-премьер Осама Ан-Нуджейфи, заявил о необходимости подчинения шиитского ополчения регулярным вооруженным силам страны, передает Reuters.

Tasnim News Agency Шиитское ополчение в Ираке

По словам Ан-Нуджейфи, после победы над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) многочисленное шиитское ополчение становится проблемой для Ирака.

«Это создает угрозу для стабильности в Ираке. Это большое количество оружия, которое не контролируется вооруженными силами. Если возникнут какие-либо политические разногласия, это может привести к вооруженной конфронтации… Единственный правильный способ — объединить эти силы (шиитское ополчение — прим. ИА REGNUM ) с вооруженными силами и контролировать их», — считает Ан-Нуджейфи.

В связи с этим лидер суннитов Ирака также высказал свое мнение по вопросу поддержки возможного второго срока премьер-министра, шиита Хайдера аль-Абади.

«Мы (сунниты Ирака — прим. ИА REGNUM ) поддерживаем его, но с рядом условий. Должно быть политическое соглашение, основанное на взаимных интересах иракцев… а также контроль над оружием и баланс в отношениях с внешними странами. Если мы найдем согласие в этом, то мы сможем быть вместе», — пояснил Ан-Нуджейфи.

Однако Ан-Нуджейфи отметил, что шиитское ополчение и Иран «имеют огромное влияние на государство» и «премьер-министру будет нелегко заставить их сделать что-либо».

Напомним, шиитское ополчение Ирака в настоящий момент является «параллельной армией» Ирака. При этом многие лидеры ополчения, в частности глава Сил народной мобилизации Ирака («Хашд шааби») Абу Махди аль-Мухандис, не скрывают своих тесных связей с Ираном и являются признанными «врагами США».

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