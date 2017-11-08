Уфа, 8 ноября, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Исполнительный директор евразийского центра Самрау Константин Сафронов выделил из событий прошедшей и начала текущей недели следующие моменты: в Башкирии «Единая Россия» проводит ротацию состава, республика досрочно погасила два кредита Сбербанка России на 2,5 млрд рублей, инвестиции в новое производство на базе «Газпром нефтехим Салават» превысят несколько миллиардов долларов, Башкирия вошла в число регионов-лидеров по объемам жилищного строительства, уфимский «Гостиный двор» подал в суд на авиакомпанию «ВИМ-Авиа», жители Уфы увеличили долг за коммунальные услуги до 2,5 млрд рублей. Об этих и других событиях подробно.

Maximaximax «Хрущёвка»

Политика: ротация «единороссов», более 100 млн на развитие языков, празднование 7 ноября

Как сообщил «Горобзор», региональное отделение «Единой России» до конца 2017-го года проведет плановую ежегодную ротацию, которая коснется местных и первичных отделений партии. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии Константин Толкачев. В республике на сегодняшний день активно работают 69 местных и 3 тыс. 789 первичных отделений. Было принято решение о проведении конференций местных отделений партии по обновлению составов местных политических советов. Итогом проведения кампании по ротации должна стать активизация работы первичных и местных отделений партии и серьезное кадровое обновление. Плановая ежегодная ротация пройдет по всей России, она коснется 10% партактива.

Ряд СМИ сообщил, что глава Башкирии Рустэм Хамитов издал указ о мерах по развитию государственных языков и языков народов республики. Согласно указу, будет проводиться разработка программы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык», «Родной язык»; будут выделяться ежегодные гранты главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков и языков народов республики. Кроме того, в Башкирии будет создан фонд по сохранению и развитию башкирского языка. Готовятся документы, в частности устав Фонда. Его будет возглавлять сам Рустэм Хамитов. Наполнение фонда будет в размере около 50 млн рублей, это только стартовая цифра. Программа по сохранению и развитию госязыков и языков народов РБ будет существенно превышать цифру 100 млн рублей.

«АиФ — Уфа» рассказал о митинге, посвящённом 100-летию Октябрьской революции, который состоялся 7 ноября в Уфе и собрал несколько сотен человек. Мероприятие было организовано местным отделением КПРФ при поддержке городской администрации. Один из участников акции заявил, что, возможно, это связано с распоряжением Владимира Путина о праздновании этого юбилея. Коммунисты возложили цветы к памятнику В.И. Ленину на площади, напротив столичного горсовета, а потом переместились на площадку у русского драмтеатра. Среди собравшихся были люди с флагами с символикой «Левого фронта». Но по требованию сотрудников полиции они их свернули. Первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин ограничился положительной оценкой 70-летнего советского прошлого нашей страны. Руководитель регионального отделения партии «Патриотов России» Загир Хакимов заявил, что «так называемые либералы» требуют рассматривать советский период нашей страны в негативном свете. Вместе с тем он заметил, что «большинство россиян не хотят новой революции, не хотят раскола и новой гражданской войны».

Экономика: снижение госдолга, метаморфозы газа, лидеры по жилью

Ряд СМИ отметил, что Минфин республики досрочно погасил два кредита Сбербанка России на общую сумму 2,5 млрд рублей. Кроме того, по ним выплачены проценты на сумму 15,8 млн рублей. Досрочное погашение кредитов стало возможным благодаря профицитному исполнению республиканского бюджета по итогам девяти месяцев 2017 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, кредиты были получены в декабре 2013 года по ставке 8,52% годовых со сроком погашения до 3 августа 2018 года. С учетом проведенных операций объем государственного долга республики на конец октября составит 17,5 млрд рублей со снижением к уровню начала года на 25,6% (23,6 млрд).

ИА «Башинформ» сообщило, что на базе ООО «Газпром нефтехим Салават» возможно создание производственного комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен. Инвестиции в проект могут превысить несколько миллиардов долларов. Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов на заседании Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром». Республика в своё время потребляла 20 млрд кубометров газа ежегодно. Сейчас потребляет 15 млрд кубометров. «Газпром» мог бы «оставлять» на территории республики для глубокой переработки от 2 до 5 млрд кубометров газа в год. Есть современные проекты, в том числе с китайской компанией Wison по созданию комплекса переработки природного газа в этилен и пропилен. По словам Хамитова, вопрос реализации совместного с «Газпромом» и китайской компанией инвестпроекта обсуждался в ходе встречи с председателем правления газового концерна Алексеем Миллером на прошлой неделе.

Ряд СМИ сообщил, что Росстат опубликовал данные о жилищном строительстве в регионах страны в январе-сентябре 2017 года. Башкирия вошла в число лидеров по объемам жилищного строительства. По данным статистики, на наш регион приходится 3,4% от всей жилплощади, введенной в стране с начала года. Первое место по этому показателю заняла Московская область — на нее приходится 11,5% от общей площади жилья. Также в числе лидеров оказались Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленобласть, Москва, Татария, Свердловская, Новосибирская, Самарская и Нижегородская области. На долю этих регионов приходится почти половина новостроек страны. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объемы строительства в Башкирии сократились на 12,5%, в целом по стране снижение составило 6,4%. Всего, по данным Росстата, в России с начала года введено в эксплуатацию 677,9 тыс. квартир общей площадью 46,4 млн квадратных метров.

Социальная сфера: чаще женятся, реже рожают, а также 13 млн на две ёлки

«Комсомольская правда в Уфе» отметила, что по данным Росстата за 9 месяцев 2017 года, в Башкирии зарегистрировано 2 тыс. 998 браков, появились на свет 4 тыс. 003 малыша. При этом, если жениться стали чаще, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то детей рожать стали реже. Так, в 2016 году по данным на конец сентября было зарегистрировано 2 тыс. 685 браков, а на свет появилось 4 тыс. 457 младенцев. В Приволжском федеральном округе больше, чем в Башкирии, снижение рождаемости регистрируется только в Татарии и в Пермском крае.

Ряд СМИ отметил, что В Уфе на праздничное украшение главных городских площадок планируют потратить не более 13,7 млн рублей. Именно такую начальную цену установили городские власти для проведения торгов, сообщается на сайте госзакупок. В технической документации к тендеру уточняется, что его победитель должен будет украсить площадь Ленина и оформить территорию около Конгресс-холла. Для этого необходимо будет вырезать ледяные скульптуры, залить горки, украсить новогоднюю елку гирляндами и игрушками, провести освещение на территорию. Предполагается, что ледовые городки проработают с 20 декабря до 3 марта. Первоначальная стоимость украшения площади Ленина составляет 6,9 млн рублей, территории около Конгресс-холла — 6,7 млн рублей.

Дела жилищные: реновация, расселение, эконом-класс

ИА «Башинформ» сообщило, что Башкирия может войти в программу реновации хрущевок. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская планирует в ноябре внести в Госдуму законопроект о распространении московского опыта реновации жилищного фонда на другие регионы России. По мнению депутата, начать реновацию можно также в Санкт-Петербурге, Белгородской и Калужской областях. Распространение программы по сносу хрущевок на всю Россию станет возможным после строительства первых домов в рамках реновации жилищного фонда Москвы, а это произойдет не ранее конца 2018 года.

«Коммерсантъ в Уфе» отметил, что мэрия Уфы намерена купить квартиры на 574 млн рублей. Управление капитального строительства Уфы 13 ноября намерено подвести итоги торгов, на которых планирует приобрести по договорам долевого участия 255 квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Общая начальная цена 14 тендеров составляет 574,33 млн руб. Согласно техзаданию, победители должны передать квартиры не позднее 10 декабря 2018 года.

Ряд СМИ привёл сообщение правительства республики о том, что в девяти муниципалитетах появится жилье эконом-класса. Проект будет реализован в рамках программы «Концепция обеспечения жильем отдельных категорий граждан до 2025 года». Жилье построят в Кушнаренковском, Уфимском и Чишминском районах республики, в Бирске, Давлеканово, Дюртюлях, Нефтекамске, Октябрьском и Стерлитамаке — всего 16 жилых домов на 1500 квартир. В эксплуатацию жилье должно поступить до конца 2019 года.

О долгах и должниках

Ряд СМИ сообщил, что уфимский многофункциональный комплекс «Гостиный двор» 3 ноября подал в Арбитражный суд РБ исковое заявление к татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа». Информация размещена в картотеке арбитражных дел на сайте суда. Из материалов следует, что сумма исковых требований составляет 814 тыс. 947,64 рублей. Ближайшее заседание назначено на 7 декабря. Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с хищением денег пассажиров должностными лицами «ВИМ-Авиа». Долги авиакомпании оценили в 7 млрд рублей. Преступление было выявлено органами Приволжской транспортной прокуратуры в результате прокурорских проверок.

ИА «Башинформ» привело данные городского ЕРКЦ, по которым жители Уфы задолжали управляющим и ресурсоснабжающим организациям более 2,5 млрд рублей. Задолженность выросла на 5% по сравнению с девятью месяцами 2016-го. В этом году жилищные компании усилили сотрудничество со службой приставов, всё чаще применяют отключение электричества и воды.

Криминал: полицейские-драчуны и горе-застройщики

По сообщению ряда СМИ, в Уфе вынесли приговор полицейским, избившим местного жителя, задержанного за наркотики и хулиганство. Ночью 15 сентября 2015 года они нанесли несколько ударов по телу задержанного, когда он не совершал ничего противоправного. Когда его отпустили, в тот же день он свел счеты с жизнью. Полицейским назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением права занимать должности в государственных учреждениях сроком на один год. В ближайшее время их должны отстранить от рабочих обязанностей.

«Коммерсантъ в Уфе» рассказал, что Октябрьский следственный отдел Уфы возбудил уголовное дело в отношении «неустановленного сотрудника» ООО «Бриз» — застройщика многоэтажного жилого дома на улице Бикбая. Он подозревается в производстве, хранении, перевозке, сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Компания возвела дом, не имея разрешения на строительство. Кроме того, заселив жильцов, компания не обеспечила его газоснабжение и проигнорировала противопожарные нормы. Выявленные нарушения создают угрозу для жизни жильцов.

И снова эвакуация

«Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что 31 октября, около 12 часов дня в Уфе эвакуировали посетителей и сотрудников центрального офиса Сбербанка на улице Зорге. Сотрудники охраны экстренно вывели на улицу всех посетителей и персонал из-за обнаруженной в холле здания бесхозной сумки. Стало известно, что предмет не представляет опасности. Как выяснилось, рассеянный посетитель оставил свою сумку в зале для посетителей. Некоторое время спустя он забрал забытую вещь.

По сообщениям СМИ 6 ноября в Уфе в промежутке с 21:30 до 22:30 произошли массовые эвакуации из торговых центров «Мир», «Семья», «Мегаполис», «Аркада», «Башкирия» и «Простор». Аналогичные события произошли в торговых центрах «Арбат», «Ситимолл», «Фабри» и «Стерлитамак-Арена» в Стерлитамаке. По всем случаям в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета. Ранее сообщалось, что четверо граждан России, находящиеся заграницей, подозреваются в организации передачи ложных сообщений об угрозах взрывов в российские городах.