Москва, 8 ноября, 2017, 22:30 — ИА Регнум. В сирийской провинции Алеппо и Хомс почти 60 сирийцев вернулись в свои дома за минувшие сутки. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Министерство обороны Российской Федерации.

Минобороны России Сирия

Сообщается, что российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает совместную работу с органами местного самоуправления провинций Сирии по возвращению граждан в свои дома, которые были оставлены с начала боевых действий.

«За сутки в места постоянного жительства в провинции Алеппо и Хомс возвратились 56 человек. Всем прибывшим оказывается необходимая помощь и содействие в трудоустройстве и организации быта», — сказано в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

Напомним, основные боевые действия в сирийских провинциях Алеппо и Хомс уже завершены. Сейчас основная зона боевых действий находится на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийской правительственной армии удалось снять многолетнюю осаду с города Дейр-эз-Зора и отбросить террористов к иракской границе. Сегодня стало известно, что сирийская армия окружила и взяла под огневой контроль последний крупный оплот террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.