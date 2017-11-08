Бишкек, 8 ноября, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин переговорил оп телефону с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, об этом сегодня, 8 ноября, сообщила пресс-служба главы Российской Федерации.

President.kg Алмазбек Атамбаев на праздновании Дня независимости. 31 августа 2017 года

Тема беседы, ее продолжительность, а также то кто был инициатором беседы не сообщается. На сайте президента Киргизии новости о телефонном разговоре с Путиным на момент публикации этого материала не было.

ИА REGNUM отмечает, что срок президентских полномочий Алмазбека Атамбаева истекает через 2,5 недели. Инаугурация нового главы государства — Сооронбая Жээнбекова, победившего на президентских выборах 15 октября, должна пройти 24 ноября. В недавнем интервью, Владимир Путин, охарактеризовал Алмазбека Атамбаева следующим образом:

«Президент Кыргызстана — человек яркий, стихи пишет. Человек эмоциональный. Это то, что в нем подкупает не сразу. Он человек, который держит слово»

Остается неясным — останется ли Атамбаев в киргизской политике или уйдет из нее. По одной из версий, экс-президент может стать депутатом республиканского парламента и возглавить там наиболее крупную фракцию.