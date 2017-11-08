Екатеринбург, 8 ноября, 2017, 22:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге депутаты городской думы предварительно одобрили повышение окладов чиновников. При этом выяснилось, что информацию о реальных зарплатах сотрудников мэрии им предоставили под грифом «для служебного пользования», а цифры реальных зарплат с учётом различных надбавок отличаются от окладов примерно в три раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Напомним, с инициативой повысить чиновникам оклады мэрия вышла в сентябре. На эти цели ежегодно дополнительно планируется тратить 12 млн 250 тыс. рублей. В проекте значится индексация окладов на 4%, введение районного коэффициента — 15%, а также увеличение окладов нескольким служащим. Оклады высших чиновников, например, руководителя аппарата, должны подняться с 27 322 до 36 220 рублей. Чиновники из главной группы, типа начальников отделов, смогут рассчитывать на оклад уже не 27 500 рублей, а 28 759.

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Автором проекта решения выступил департамент финансов мэрии. Надо полагать, что представителям чиновничьей армии эта инициатива пришлась по душе. Однако городскую думу она не прошла.

Проект решения мэрии дума рассматривала 4 октября. Депутаты возмутились якобы проявленным к себе неуважением и потребовали от мэрии информации о реальных заработках чиновников. Дело в том, что представленная чиновниками таблица содержала лишь оклады. Однако, как отметил один из народных избранников Илья Лобов, оклад депутата на освобождённой основе превышает 20 тыс. рублей, а фактически человек получает более 100 тыс. В итоге дума постановила отправить проект решения на доработку и обязать чиновников представить депутатам информацию о реальных доходах.

Заместитель сити-менеджера Андрей Корюков тогда отмечал, что последний пункт вряд ли возможен — будут нарушены персональные данные. Однако похоже, что чиновники нашли выход из положения. Во всяком случае, 8 ноября состоялось выездное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению думы, и на него депутатам были представлены запрошенные ими данные. Правда, под грифом «для служебного пользования» и с возвратом.

Ожидания депутатов подтвердились. Реальные заработки чиновников действительно превышают оклады примерно в три раза. Это с учётом всех доплат. Тем не менее члены комиссии теперь поддержали проект решения о повышении размеров окладов. В ближайшее время оно будет принято на заседании городской думы.