Москва, 8 ноября, 2017, 21:38 — ИА Регнум. Единственная дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королева действительно скончалась в возрасте 58 лет. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил журналистам адвокат Королевой Шота Горгадзе.

Людмила Гурченко с дочерью

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация, что Королева скончалась при странных обстоятельствах. Выдвигались различные версии её смерти.

Однако Горгадзе заявил, что все сообщения СМИ о причинах смерти Королевой не соответствуют действительности.

«Да, она скончалась. Я разговаривал с ее рыдающей дочерью. Назвать причину смерти я не могу, я ведь лишь адвокат. Если в каких-то СМИ я якобы называл причину смерти, это не так», — сказал Горгадзе.

Напомним, народная артистка СССР Людмила Гурченко скончалась в возрасте 75 лет в 2011 году. Адвокат Горгадзе представлял интересы Королевой при разделе имущества.