Челябинск, 8 ноября, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Главы России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев встретятся в Челябинске. На Южном Урале их ждут 9 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Президенты приедут на XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На Южном Урале их ожидают в районе обеда.

Перед пленарным заседанием Путин и Назарбаев обсудят актуальные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля. Также в планах — подписание совместных документов, в частности, заявления в связи с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

Кроме того, Владимир Путин посетит новую площадку Челябинского компрессорного завода. Работать предприятие начало в январе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум посвящён развитию человеческого капитала. На него приедут или уже прибыли ключевые министры, главы субъектов России и областей Казахстана, а также крупные предприниматели и промышленники.

Напомним, межрегиональный форум России и Казахстана Челябинск принимает уже второй раз. Первый был в 2005 году. А проводятся такие форумы с 2003 года.