Киев, 8 ноября, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Украинская оборонная промышленность должна работать не покладая рук над созданием тяжелого стратегического беспилотника, который мог бы преодолевать тысячи километров и следить за тем, что происходить в Московской области, на Дальнем Востоке, Камчатке и в других регионах Российской Федерации. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тактика

Турчинов сегодня присутствовал на испытаниях нового боевого беспилотника «Горлица», который был создан на бывших заводах корпорации «Антонов» (находится в стадии ликвидации). Секретарь СНБО заявил, что данный беспилотник предназначен для того, чтобы «защитить Киев от любых провокаций», которые якобы исходят от других стран.

«Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующий шаг будет — беспилотные летательные аппараты стратегического уровня», — заявил Турчинов.

Он пояснил, что стратегический беспилотник нужен украинским военным для того, чтобы понимать не только то, что происходит в Подмосковье, но и что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах «страны-агрессора».

"Мы должны быть защищены от любых провокаций и противодействовать агрессору на дальних подступах», — подчеркнул Турчинов.