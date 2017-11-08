Кишинёв, 8 ноября, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Партия социалистов и Либеральная партия Молдавии опротестовали назначение экс-президента энергетической компании Gas Natural Fenosa Moldova Сильвии Раду и.о. мэра столицы Молдавии Кишинева. Как передает корреспондент ИА REGNUM, представители обеих партий также бойкотировали назначенное на 8 ноября заседание Муниципального совета Кишинева, сорвав его проведение. Бойкот также поддержали муниципальные советники от оппозиционной Нашей партии.

Enrique Cespedes

Социалисты, либералы и «нашисты» обвинили правящую Демпартию в том, что она незаконно взяла под контроль мэрию Кишинева, назначив во главе мэрии своего человека.

Председатель Демпартии и фактический руководитель страны Владимир Плахотнюк в свою очередь назвал обвинения социалистов и либералов необоснованными и отметило между двумя партиями в Кишиневе фактически сложился союз. Он также отметил, что социалисты Игоря Додона и либералы Михая Гимпу вместе контролируют большинство в Мунсовете и вполне могли назначить и.о. мэра, но не стали этого делать, а теперь обвиняют демократов в захвате мэрии.

Плахотнюк добавил, что у Демпартии нет стремления контролировать столичную мэрию, но они готовы поддержать на уровне правительства проекты в интересах жителей Кишинева.

ИА REGNUM напоминает, что мэр Кишинева либерал Дорин Киртоакэ в мае 2017 года был арестован по обвинению в коррупции и превышении полномочий и временно отстранен от должности.

На 19 ноября в Кишиневе назначен референдум об отставке Киртоакэ. Инициатива проведения референдума принадлежит Партии социалистов. При этом правые и центристские партии призвали к бойкоту плебисцита, считая его политическим пиаром социалистов.

6 ноября исполнявший до сих пор обязанности градоначальника вицэ-мэр Нистор Грозаву подписал распоряжение о назначении двух новых вице-мэров — экс-главы энергетической компании Gas Natural Fenosa Moldova, бывшего кандидата в президенты Молдавии Сильвии Раду и муниципального советника Народной европейской партии Руслана Кодряну. При этом Раду было поручено в дальнейшем исполнять обязанности мэра.

Грозаву назвал Раду «настоящим профессионалом и технократом, который сможет сделать многое для столицы». В свою очередь оппозиция считает Сильвию Раду креатурой правящей Демократической партии и полагает, что тем самым столичная мэрия попала под полный контроль демократов и их лидера Владимира Плахотнюка.