Эртиль, Воронежская область, 8 ноября, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели троих детей, а также их родителей на пожаре в городе Эртиль Воронежской области возбудило региональное Следственное управление СКР 8 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Мануковская.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, пожар в жилом доме, где проживала супружеская пара с тремя детьми, начался рано утром 8 ноября. В течение часа пожар удалось потушить. На месте были обнаружены тела погибших — 29-летнего мужчины, его 37-летней супруги, троих детей.

По результатам доследственной проверки Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы, следователи беседуют с соседями.

«Следователями будет принят весь комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказал и.о. руководителя Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Николай Кузнецов. В Следственном управлении также намерены дать оценку органов систему профилактики.

Уже известно, что мать детей привлекалась к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию детей, сообщили в прокуратуре региона, которая также начала проверку.

Добавим, что, по данным МЧС, именно на отопительный сезон — с октября по март — приходится основная доля пожаров в жилых домах с жертвами: ежегодно при таких обстоятельствах гибнет около 120 человек. Большинство возгораний происходит из-з нарушения правил эксплуатации печей и электронагревательных приборов, а также — из-за неосторожности при курении. Более 65% погибших в момент смерти находились в состоянии алкогольного опьянения.

Между тем, уже в середине октября руководство управления ГУ МЧС отчиталось перед губернатором, что в адрес глав муниципальных районов направлены методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий в жилом секторе и методические рекомендации по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением. На тот момент. согласно отчетам спасателей, было обследовано почти 3,3 тыс. жилы домов, выявлено более 2200 нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей.