Москва, 8 ноября, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Чем больше жилья Москва будет вводить в строй, тем ниже будет его цена, так как доходы населения не растут: жилья предлагают всё больше, в то время как людей, готовых за него платить, всё меньше и меньше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила начальник отдела продаж Московского агентства недвижимости Ольга Саукитенс, комментируя снижение цен на столичном рынка недвижимости. По её словам, сегодня квартиры дешевеют не только в Москве, но также в Новой Москве и Подмосковье.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Московский двор

«Нельзя сказать, что мы наблюдаем обвал цен, но они потихоньку «сползают» — примерно на 1% в месяц. Если мы заедем в некоторые районы типа Некрасовского, где стоят новые дома (2015−2016 годов), то увидим, что в них заселены две-три квартиры. В огромных домах живут всего несколько семей. Остальные квартиры не распроданы», — пояснила Саукитенс.

При этом на фоне общего удешевления недвижимости стало совсем невыгодно покупать квартиры в Новой Москве, где, как известно, инфраструктурные проблемы, особенно в части транспортной доступности, по-прежнему далеки от решения.

«Раньше, в 2013—2014 годах, люди покупали однокомнатную квартиру улучшенной планировки в Новой Москве за 5 млн, так как в «старой» Москве таких цен уже не было, — отметила Саукитенс. — Зато теперь там (например, на юго-востоке Москвы) мы можем найти такие квартиры и за 5 млн, и за 4 млн 800 тыс. Зачем ехать в Новую Москву, где нет транспортной инфраструктуры, если можно купить квартиру в пешей доступности от метро «Люблино»?»

Тем не менее сложившуюся ситуацию нельзя назвать однозначной — рынок московской недвижимости неоднороден, и снижение цен отмечено не повсеместно.

«В каких-то районах цены упали не сильно, — напомнила Саукитенс. — Например, в тех местах, где не так много жилого фонда, — цены там держатся за счёт маленького предложения (Семеновская, Тимирязевская, Красносельская). Если же мы возьмём спальные районы типа Марьино, Бутово или Солнцево, там много новых квартир с улучшенной планировкой, и за счет этого цены понижаются намного быстрее».

Не осталась без внимания и программа реновации, которая, как ожидалось прежде, должна была обрушить московский рынок недвижимости.

«Пока реновация не работает в полную силу, — констатировала эксперт. — Никто в новые квартиры по этой программе не переехал. Что будет дальше, неизвестно. Возможно, появление новых квартир повлияет на понижение цен, так как их предложение вырастет ещё больше. Правительство, однако, обещает, что это жилье будет продавать только после того, как дома полностью заселятся и все переселенцы получат квартиры. Сколько времени это будет длиться, пока непонятно».

Вместе с тем, как отметила Саукитенс, реновация повлияла только на то, что немалое число квартир в пятиэтажных домах сейчас сняты с продажи. Их собственники пока ждут, что будет. Тем временем цены продолжат падать, и для их роста предпосылок пока нет.

«На цены влияет стоимость нефти, — уточнила эксперт. — Некоторые ошибочно связывают стоимость недвижимости с курсом доллара: мол, если он будет расти, то подорожает и недвижимость. Это неверное мнение. Так, возможно, было в прошлом веке, когда мы были сильно привязаны к доллару. Эта тенденция миновала, и сейчас рост доллара может привести только к понижению цен на квартиры».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2017 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве равнялась 183,7 тыс. рублей, что соответствует показателям 2013 года. Средняя стоимость одного квадратного метра в панельном столичном доме в Москве составляет 158,6 тыс. рублей, в кирпичном доме — 212,3 тыс. рублей. Самые дорогие квартиры в Центральном административном округе Москвы, за них просят 286,64 тыс. рублей за квадратный метр.