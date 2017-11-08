Кишинёв, 8 ноября, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Присоединение Молдавии к НАТО, параллельно с ее интеграцией в ЕС, означало бы «не только военный процесс, но и всестороннее развитие страны», — заявил в интервью радиостанции Europa Libera министр обороны Молдавии Евгений Стурза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля

Напомнив о войне на Украине, он заметил, что «опыт показывает нам, что отказ от принадлежности к военному блоку, такому как НАТО, не может гарантировать безопасность страны, не важно какой». «И если мы проанализируем наш очень сложный регион, то поймем, что сами не можем противостоять вызовам. Так же как без интеграции в Европейский союз», — заявил министр.

Он добавил, что антинатовская риторика некоторых политиков — «большая ошибка». «Потому что мы получаем оттуда помощь, поддержку. И не только в военной сфере, это и проекты по вывозу пестицидов из Молдавии, социальные проекты, инфраструктура, военные проекты», — сказал Стурза.

Антинатовские настроения, по его словам, — следствие «ностальгии по СССР у части молдавского общества», не которых играют политики вроде президента Игоря Додона. «Некоторые политики играют на этом. Но я уверен, что и они сами понимают, что нам нужна принадлежность к этому военному блоку, Североатлантическому альянсу, нам нужна интеграция в Европейский союз, но политика заставляет их говорить другие вещи», — уверен Евгений Стурза.

Он добавил, что о нейтралитете Молдавии (прописанном в конституции — прим. ИА REGNUM ) не может быть и речи, пока в Приднестровье находятся российские войска. Кишинев, по его словам, продолжит требовать вывода российских войск и всей техники с территории Приднестровья.

Говоря о недавнем конфликте между правительством и президентом Игорем Додоном по поводу его назначения министром, Стурза отметил, что это не повлияло на работу. «Мы даже сотрудничаем с администрацией президента, все хорошо. Нужно отделять политику от министерской деятельности», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что президент Додон ранее обещал не допустить назначения Стурзы на пост министра обороны и дважды отклонил его кандидатуру.

Однако 20 октября конституционный суд Молдавии вынес решение о временном исполнении обязанностей главы государства спикером парламента Андрианом Канду для назначения министра. Таким образом назначение на пост министра обороны Стурзы стало возможным в обход президента.

Додон этому препятствовать не стал, пообещав однако, что не будет признавать нового министра обороны. В ходе визитов в Москву он неоднократно обещал, что не допустит сближения Молдавии с НАТО и вступления в альянс.

Напомним, в Молдавии сложилась ситуация, когда президент обладает лишь декоративными полномочиями и по существу не может влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны. Власть фактически держит в руках глава Демократической партии Владимир Плахотнюк.