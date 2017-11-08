Махачкала, 8 ноября, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев подписал первый указ о назначении. На должность руководителя администрации главы и правительства республики назначен Владимир Иванов. Документ подписан сегодня, 8 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

President.e-dag.ru Владимир Васильев проводит заседание Правительства Дагестана

Ранее пост главы администрации занимал Исмаил Эфендиев, который теперь стал заместителем руководителя этой структуры. Иванов прибыл в республику вместе с Владимиром Васильевым и считается человеком из его близкого окружения, пишет «Черновик».

Стоит отметить, что Владимира Иванова на должность руководителя администрации главы Дагестана местные СМИ прочили почти сразу после назначения Васильева. Иванов в Госдуме руководил аппаратом фракции «Единой России». Этот пост он занимал с октября 2016 года. Сам Владимир Васильев был руководителем фракции единороссов в Госдуме.

О Владимире Иванове известно, что он родился в 1971 году в Москве. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В разные годы был советником секретариата президиума Генерального совета партии «Единая Россия», руководителем секретариата заместителя председателя Государственной Думы, руководителем аппарата фракции «Единой России» в Госдуме.

Владимир Васильев, представляя нового назначенца аппарату администрации главы и правительства республики, отметил, что Владимир Иванов показал себя как эффективный управленец, его «знание системы государственной власти, многолетний опыт взаимодействия с должностными лицами, депутатами разного уровня, и самое главное, внимательное отношение к людям послужат на благо Дагестана».