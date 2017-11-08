Париж, 8 ноября, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Национальное собрание Франции лишило лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен парламентского иммунитета из-за фотографий зверств террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликованных в её Twitter-аккаунте. Об этом сегодня, 8 ноября, передает радиостанция France Info со ссылкой на источники.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

Сообщается, что решение о снятии с Ле Пен депутатской неприкосновенности приняла высшая коллегиальная инстанция нижней палаты парламента — бюро Национального собрания, состоящее из 22 депутатов.

Ле Пен уже прокомментировала это решение.

«Лучше быть джихадистом, который возвращается из Сирии, чем депутатом, который осуждает низость ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): меньше судебного риска», — написала Ле Пен в своем Twitter-аккаунте.

Речь идёт о снимках 2015 года, которые Ле Пен в том же году разместила в своем Twitter-аккаунте. На одном из снимков был изображен обезглавленный американец Джеймс Фоули. Его родители потребовали, чтобы она удалила снимок, и Ле Пен в итоге сделала это.

На втором снимке был мужчина, который лежит под гусеницей танка, на третьем — человек, который заживо горит в клетке.

Данные снимки Ле Пен опубликовала в ответ на критику журналистов, сравнивших «Национальный фронт» с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако прокуратура города Нантер (пригород Парижа) возбудила в отношении Ле Пен уголовное дело.

В марте 2017 года Европейский парламент проголосовал за снятие с Ле Пен парламентского иммунитета.