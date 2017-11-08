Калуга, 8 ноября, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Сегодня, 8 ноября, глава городского самоуправления Александр Иванов принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов молодым калужанам. В церемонии также принимали участие начальник отдела по вопросам по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова и старший инспектор отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Яна Горлова.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги вручил паспорта подросткам

Паспорта граждан Российской Федерации были вручены двенадцати подросткам.

После получения паспортов, ребята принесли присягу, пообещав быть достойными гражданами России. Александр Иванов поздравил молодых людей и пожелал им успехов.

«Сегодня в вашей жизни произошло важное событие: вы стали полноправными гражданами нашей страны, — обратился к молодым калужанам Иванов. — Несколько дней назад вся наша огромная, многонациональная, великая страна отмечала День народного единства. И в наше время нельзя забывать о том, что все мы, живущие в России, должны с пониманием, с уважением относиться друг к другу независимо от национальности и вероисповедания. Все вместе мы должны заботиться о процветании нашей общей Родины — великой России, гордиться тем, что мы живем здесь и стараться учиться, работать на благо Отчизны. Сегодня, получив паспорт гражданина Российской Федерации и произнеся клятву, каждый из вас берет на себя ответственность хорошо учиться, получить профессию, работать, заботиться о родителях».

Вместе с паспортами ребятам были вручены сувениры и подарки.