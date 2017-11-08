Петрозаводск, 8 ноября, 2017, 18:29 — ИА Регнум. На целлюлозно-бумажном комбинате города Сегежа (Карелия) сегодня, 8 ноября, запустили в работу новую бумагоделательную машину БДМ-11 производства немецкого концерна Voith, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В России впервые за четверть века смонтировали технику такого масштаба. Машина производительностью 110 тысяч тонн в год предназначена для выпуска всех видов мешочных бумаг.

Пресс-служба правительства Карелии Бумагоделательная машина в Сегеже

«Очень важно, что продукция, которая здесь выпускается, поступает в 60 стран мира, 70% идет на экспорт. Продукция востребована и занимает сейчас первое место в мире по своему качеству. Я думаю, что не только ЦБК будет процветать, но будет совершенствоваться в целом город Сегежа», — сказал на церемонии запуска секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Контракт между АО «Сегежский ЦБК» и концерном Voith на поставку новой БДМ был подписан два года назад. За это время на комбинате построили современный цех и смонтировали оборудование. Новая бумагоделательная машина с высокой степенью автоматизации увеличит объем производства небеленой мешочной бумаги на 110 тысяч тонн в год — до 360 тыс. тонн. Специалисты уверяют, что технология глубокой переработки сырья и новая машина позволяют изготавливать бумагу, из которой делаются легкие, надежные, экологичные мешки.

«Это значительный шаг в развитии промышленности республики и создании современного лесопромышленного кластера, в обеспечении нового подхода в использовании наших лесных ресурсов, связанного с глубокой качественной переработкой, с получением высокой добавочной стоимости наших лесных угодий», — отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Со строительством БДМ-11 завершается второй этап модернизации Сегежского ЦБК. Общий объем инвестиций в превысил 14 млрд рублей. Для обслуживания машины создано 141 рабочее место. На третьем этапе запланировано ввести в эксплуатацию новый многотопливный котел производительностью 120 тонн пара в час для снижения затрат на производство тепловой энергии. Кроме того, на комбинате уже отказались от мазута, заменив его отходами основного производства, сообщает сегодня пресс-служба правительства Карелии.

Сегежский ЦБК — базовое предприятие Segezha Group, который входит в АФК «Система». Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга — российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы расположены в 13 странах.