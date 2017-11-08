Вильнюс, 8 ноября, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Скандал вокруг литовской писательницы Руты Ванагайте, автора книги о роли литовцев в Холоксте «Наши», обрастает всё новыми подробностями. Назвав писательницу Руту Ванагайте «Душанскене», то есть «женой» агента КГБ Нахмана Душанского, который арестовал главу послевоенных «партизан» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, «отец» литовской независимости, лидер движения Саюдис Витаутас Ландсбергис достиг обратного результата», сообщает литовский телеканал Lietuvos Ryto televizija.

Vaadua.org Рута Ванагайте

Подписант акта о независимости Алоизас Сакалас, связавшись с литовской передачей «Патриоты», заявил, что свидетельствует, что видел документ, связывающий Душанского с самим Ландсбергисом.

«Мне показали рапорт Душанского, где мой друг по классу Ландсбергис назвал меня лицом, настроенным против советской власти, меня задержали и судили», — сказал журналистам Сакалас.

Он также заявил, что у него есть свидетель, знающий, кто из политиков восстановленной независимой Литвы после 11 марта 1990 года позволил офицерам КГБ, «участвовавшим в пытках и убийствах литовских партизан и политических заключенных», спокойно продать имущество и «сбежать из Литвы».

И действительно, программа «Патриоты» записала такие показание Аудрюса Буткявичюса, тогдашнего министра обороны.

Программа «Патриоты» показала в эфире литовского телевидения расследование, которое вернуло в «суровый послевоенный период». Выяснилось, что семья Ландсбергисов в годы Второй мировой войны прятала семью главы красного подполья Юозаса Витаса, а после войны молодой Ландсбергис, вступая в комсомол, написал автобиографию, «оценивающую действия оккупанта», и всячески восхвалял советскую власть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разгорелся скандал вокруг писательницы Руты Ванагайте. Формально — за неугодные факты о нацгероях. Скандал начался после того, как Ванагайте объявила, что располагает историческими документами о том, что лидер так называемого литовского послевоенного сопротивления «лесных братьев» Адольфас Раманаускас-Ванагас на самом деле сотрудничал с КГБ СССР, а кроме прочего, «сдал своих же».

После этого Ванагайте обвинили в «работе на Кремль», а все её книги, несмотря на то, что они входят в число самых продаваемых в Литве, было решено изъять из продажи и утилизировать. От книг отказалось издательство, которое ранее выпустило шесть книг писательницы. В поддержку писательницы выступил Европейский еврейский конгресс, местная еврейская община сделать это не решилась.

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