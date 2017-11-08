Москва, 8 ноября, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Законопроект, прописывающий специальные социальные счета, которые не могут быть арестованы для оплаты долгов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Юлия Комбакова ИА Красная весна Сбербанк

Авторы инициативы с помощью такого нововведения планируют защитить граждан от потери всех своих средств на банковском счете, даже если у него есть непогашенные задолженности перед банком или судебным приставом.

«В законодательстве РФ об исполнительном производстве установлено, что есть виды платежей, на которые не может быть обращено взыскание судебным приставом. К ним относятся социальные платежи — такие, как пенсия, алименты, пособие на детей, материнский капитал и целый ряд других. Но, к сожалению, этот закон постоянно нарушается, когда речь заходит о банковских счетах. Судебный исполнитель приходит в банк, видит счет должника, знает о долге, но он не знает о происхождении этих денег — явились ли эти деньги пенсией, поступившей бабушке, или она продала сад или домик и этот доход можно взыскать», — объяснил в ходе пленарного заседания зампредседателя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Так, по данным депутатов, только в 2016 году государство вернуло гражданам 1,2 млн платежей социального характера на сумму 4,1 млрд рублей.

Чтобы избежать таких ситуаций, авторы законопроекта предлагают открывать для социальных платежей специальные социальные банковские счета. Средства на них не могут быть арестованы.

Законопроект запрещает зачислять на такой спецсчёт любые другие средства. В случае, если банки нарушат закон и спишут долги граждан с этих счетов, им грозит штраф от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей.