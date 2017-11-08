Санкт-Петербург, 8 ноября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Власти Петербурга рассчитывают получить от полиции персональные данные граждан, не оплачивающих штрафы за пользование зоной платной парковки в центре города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 ноября, в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

Krti.gov.ru Платная парковка в Петербурге

На днях КРТИ направил в полицию первый запрос на предоставление информации о владельцах машин, нарушивших правила платной парковки.

Большинство автовладельцев за парковку в центре не платят, отчего городская казна не получила за последние два года почти 1,3 млрд рублей. Однако взыскивать эти штрафы чиновники не могут — у них нет доступа к персональным данным автовладельцев.

В конце октября глава КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что Смольный и региональное ГУ МВД разработали некий «механизм», по которому полиция будет этими данными делиться, хотя подобное разглашение может противоречить федеральному законодательству.

Сегодня сайт «Водитель Петербурга» сообщил, что, по сведениям издания, полиция все-таки не пойдет на разглашение персональной информации петербуржцев по запросам чиновников.

Однако в КРТИ этот факт не подтвердили. «У нас нет такой информации. Мы еще с ними (ГУ МВД) ведем работу, ведем переговоры. Пока окончательного ответа какого-то нет», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Городской центр по управлению парковками также пока не обеспокоен, ожидает первого «транша» данных от полиции и закрываться не собирается — готовит план работы учреждения на следующий год.

Напомним, вице-губернатор Игорь Албин в конце октября пригрозил ликвидировать Центр, если не решится вопрос взимания штрафов. Сергей Харлашкин тогда заявил, что комитету придется найти решение, хотя сетовал на ограничения федерального законодательства.

С тех пор в Смольном организовали специальную рабочую группу с участием КРТИ, Центра управления парковками, ГУ МВД и управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Некая «схема» передачи данных была «отработана», хотя ее подробности не раскрываются.

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В Санкт-Петербурге оплачивать парковку необходимо в течение первых 15 минут после размещения транспортного средства. По истечении 15 минут оплатить парковку уже невозможно. В течение 10 минут после оплаченного времени водитель должен покинуть зону или продлить время. Административный штраф за нарушение этих правил составляет 3 тыс. рублей. Оплатить парковку можно банковской картой через паркомат, по СМС на номер 2722, через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» или на сайте parking.spb.ru.

Система контроля фиксирует начало парковки либо в момент платежа, либо сразу после первой фотофиксации госномера транспортного средства парковочной инспекцией. Если машина обнаружилась на стоянке, а за нее не заплатили вовремя, система автоматически формирует проект протокола об административном правонарушении.

Напомним, пилотная зона платной парковки в центре Петербурга на 2,9 тыс. машиномест была запущена в сентябре 2015 года. Заполняемость платных парковок держится на уровне 33−41%, пятую часть которых обеспечивают местные жители. Плата взимается за парковку с 8 до 20 часов во все дни недели.