Киев, 8 ноября, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Фракция в Верховной раде Украины «Блок Петра Порошенко» опровергает информацию, опубликованную российском изданием «Коммерсантъ», о том, что якобы секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от БПП Иван Винник предложил поправку к законопроекту «о реинтеграции Донбасса», которая предусматривать разрыв дипломатических отношений с Россией.

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«Перед тем, как принимать какое-либо решение, нужно сделать глубокий анализ законопроекта, как следствие таких действий. По вопросу расторжения дипломатических отношений с РФ нужно сначала изучить все возможные последствия, как это скажется, негативно или положительно, для Украины. В частности, в вопросе освобождения заложников. Это должны решить профильные министерства и парламентские комитеты», — сказал 8 ноября депутат от БПП Олег Барна, передает пресс-служба партии «Блок Петра Порошенко» Солидарность.

По его словам, разрыв дипотношений с РФ будет возможен, если в переговорном процессе появится третья сторона, которая будет выступать гарантом, посредником между РФ и Украиной.

«Если будет третья сторона — посредник, США, Великобритания, Швеция или кто-то другой, тогда можно поддерживать разрыв дипломатических отношений с РФ. Пока фракция БПП по этой поправке не принимала решения», — добавил Барна.

В свою очередь, 8 ноября депутат от БПП, председатель подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений парламентского комитета по иностранным делам Владимир Арьев отметил, что Рада не обладает полномочиями разрыва дипломатических отношений с другими странами. По его словам, если Рада примет постановление о разрыве дипотношений с РФ, оно будет иметь рекомендательный характер.

«Дипломатические отношения с разными странами — это не компетенция Верховной рады. Это компетенция правительства. Любые решения Рады относительно дипотношений не будут иметь непосредственного действия», — сказал Арьев в комментарии «Обозревателю».

Кроме того, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что парламент не готов одобрить разрыв дипломатических отношений с Россией.

«Некоторые депутаты ищут какую-то нишу для повышения собственной значимости. Поэтому периодически поднимают те или иные темы. Необходим ли сейчас Украине разрыв дипломатических отношений с Россией? Не думаю. С моей точки зрения, любая площадка для диалога всегда лучше, чем отсутствие таковой. Это доказано общемировой практикой. Даже те государства, которые находятся в состоянии войны, через посредников ведут переговоры. И я сомневаюсь, что Верховная рада поддержала бы сейчас такую инициативу. Ни один политический тяжеловес Украины публично пока что не поддержал разрыв дипотношений с РФ», — сказал Тука в комментарии изданию «Гордон».

Он прогнозирует, что законопроект «о реинтеграции Донбасса» будет принят до конца 2017 года, несмотря на внесение 2,5 тыс. поправок.

«В законопроект о реинтеграции Донбасса внесено уже около 2,5 тысячи поправок. Страниц документа уже больше 800. И это при том, что сам законопроект был написан всего на 14 страницах. Если политические танцы и спекуляции вокруг этого законопроекта прекратятся, до конца года его могут принять. Когда убрали абзац о Минских соглашениях, я был уверен: это юридический документ и никакой политике тут не будет места», — подчеркнул Тука.

В то же время депутат от БПП Иван Винник заверил, что не вносил в законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» поправку о разрыве дипломатических отношений с РФ. При этом он считает, что Кабмин должен принять решение о разрыве дипотношений с Россией.

«В заключительных положениях я предложу комитету обратить внимание на то, что исполнительная ветвь власти — кабинет министров — обязана будет привести наше законодательство, наше правоотношение и дипломатические отношения со страной-агрессором к практике международного права и его применения, а именно — разрыв дипломатических отношений и соответственно — рассмотреть возможность привлечения какой-то третьей стороны для осуществления отдельных представительских функций Украины в РФ, которая будет признана страной-агрессором», — заявил Винник, слова которого приводит «112 Украина» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Также Винник опроверг информацию российских СМИ относительно того, что страной третьей стороны может стать Белоруссия или Швеция. При этом депутат пояснил, что идея разрыва дипотношений является не самой резонансной.

«Есть много правок, например, об экспроприации российской собственности или даже запрете въезда российским гражданам на территорию Украины», — сказал Винник в комментарии на канале «112 Украина».

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» написала, что в закон «об интеграции Донбасса» может быть внесен пункт о разрыве дипломатических отношений с РФ.

По данным газеты, такую поправку внес депутат из фракции БПП Винник.

«В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне»,— объяснил «Ъ» свои мотивы сам автор поправки Винник.

Как сообщалось ранее, 11 октября 2016 года директор политического департамента министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев заявил, что сохранение дипломатических отношений с Россией позволяет общаться с противником без посредников.

«Дипломатические отношения сегодня позволяют нам общаться с Россией за столом переговоров, без необходимости обращаться к посреднику», — сказал Макеев.

По его словам, разрыв дипотношений затруднит освобождение граждан Украины из российских тюрем.

«Мы сразу теряем возможность защищать те миллионы украинских граждан, которые находятся на той территории. Поэтому на данный момент я вижу в основном негативные стороны окончательного разрыва дипломатических отношений», — добавил дипломат.

При этом он отметил, что контакты на любых уровнях с РФ сейчас практически отсутствуют, кроме так называемого «нормандского формата», направленного на разрешение конфликта в Донбассе.

Напомним, 16 августа 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает дипломатические отношения с РФ и не намерена их разрывать.