Киев, 8 ноября, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Ресурса у экс-губернатора Одесской области Украины столько, что можно «спокойно содержать майдан до февраля будущего года», тем более, что министр внутренних дел Арсен Аваков отказался разгонять палаточный городок и демонстративно самоустранился от решения этого вопроса, считает эксперт по Украине Александр Зубченко, комментируя для ИА REGNUM угрозы Михаила Саакашвили «народным импичментом» Петру Порошенко.

ИА REGNUM Саакашвили

«Экс-президент Грузии Саакашвили объявил себя мессией украинского народа 7 ноября. План следующий: 12 ноября в Киеве должен состояться «массовый семейный марш импичмента». Собираются на Михайловской площади и идут к администрации Порошенко требовать принятия закона об импичменте. Саакашвили пообещал прийти с женой и сыном, а также призвал всех желающих приводить на марш свои семьи. Говорит, что полиция с народом, никто стрелять не будет. А 3 декабря, в воскресенье, должен состояться «народный импичмент президента». То есть, смена власти.

Насколько реальны подобные планы? Пока я вижу, что ресурса у экс-президента Грузии хватает. Палаточный городок, разбитый под Радой, обзавелся развитой инфраструктурой: в палатках стоят буржуйки, кровати, бесперебойно работает кухня, даже электричество есть от генератора. Стоять они там могут всю зиму. Это во-первых. Во-вторых, Порошенко вынужден идти на уступки «человеку без паспорта» по всем его требованиям. Это может показаться смешным, но Саакашвили диктует порядок дня сессии Верховной Рады. Вчера депутаты проголосовали за новый избирательный закон, который полностью ликвидирует мажоритарную систему выборов. Они никогда бы это не сделали при других обстоятельствах. Вообще власть выбрала тактику затягивания в отношении «третьего майдана». Они соглашаются со всеми требования «мандаринщиков», однако не спешат реализовывать. Закон об антикоррупционном суде разрабатывается, закон о депутатской неприкосновенности находится на рассмотрении Конституционного суда, новая система выборов принята в первом чтении», — подчеркивает Зубченко.

Эксперт отмечает, что с принятием закона об импичменте Михаил Саакашвили пошел ва-банк. Понимая, что для Порошенко принятие закона о своем устранении — это перебор, поэтому сразу анонсирует «народный импичмент».

«А Порошенко нервничает. В центре города у него бардак. Буквально под носом. Саакашвили каждый день обзывает его «барыгой» и «шулером» перед орущей толпой. Народу очень нравится антипрезидентская направленность речей Саакашвили, а вот требования насчет суда и избирательного законодательства собравшиеся воспринимают как нечто абстрактное. Как предлог к разгрому администрации Порошенко. Поэтому происходящее можно расценивать как вялотекущий на данном этапе переворот. Есть олигархи, которые финансируют мероприятие — Коломойский и Онищенко, есть «преемница» Порошенко — Юлия Владимировна, есть тлеющий огонь — «палаточный городок». Дело за керосином», — уверен Александр Зубченко.

Напомним, накануне, 7 ноября, бывший президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили пригрозил президенту Украины Петру Порошенко «народным импичментом», выступая перед своими сторонниками у стен Верховной рады.

«Главное требование на этом этапе — это закон про импичмент президента Украины. Если они этого не сделают, то с 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента — пусть народ это сделает», — заявил лидер партии «Рух новых сил» собравшимся.

Читайте также: Саакашвили грозит Порошенко «народным импичментом»