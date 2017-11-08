Ярославль, 8 ноября, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Ярославские органы власти пополнились очередным московским специалистом: новым руководителем управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области назначен Иннокентий Шастин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Фото в социальной сети «Вконтакте» Иннокентий Шастин

Иннокентий Шастин окончил в 2006 году медицинский вуз, а в 2010 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Организационно-правовые и экономические аспекты проведения дополнительной диспансеризации в государственном амбулаторно-поликлиническом учреждении». По данным ИА REGNUM, отцом Иннокентия Шастина является директор федерального государственного учреждения санаторий «Ока» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Всеволод Шастин.

Иннокентию Шастину 34 года. Более 10 из них он отработал в системе Росреестра. О своем назначении Иннокентий Шастин знал, вероятно, уже в августе, когда приезжал в Ярославль — о визите свидетельствует фотография в социальной сети «Вконтакте».