Санкт-Петербург, 8 ноября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Пользователи поисковой системы Яндекс применительно к Петербургу интересуются, прежде всего, историческими и культурными достопримечательностями Северной столицы, а также тем, где и за сколько в городе можно остановиться туристам. Об этом свидетельствуют результаты исследования, о которых 8 ноября сообщила пресс-служба компании «Яндекс».

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

Санкт-Петербург является вторым по популярности городом страны по поисковым запросам, при этом уступая сразу в четыре раза безусловному лидеру — Москве. За год про Петербург пользователи Яндекса спрашивали более 78 миллионов раз.

«Из крупных городов Санкт-Петербургом больше всего интересуются в Калининграде, Твери, Ярославле и Москве. В целом, это взаимно — в самом Петербурге ищут те же города, только в другом порядке: Москва, Калининград, Ярославль, Тверь», — отмечают в «Яндексе».

К сожалению, в текущем году году больше всего запросов от пользователей из других городов было связано с терактом в петербургском метро 3 апреля 2017 года, в котором погибли и пострадали не только петербуржцы, но и жители других регионов России и зарубежных стран.

Что же касается запросов, не связанных с этим ЧП, то чаще всего вместе с названием города упоминаются его достопримечательности — особенно дворцы и мосты, а также всемирно известные музеи и храмы города — Эрмитаж, Казанский и Исаакиевский соборы.

Кроме того, пользователи ищут места, где можно остановиться в Петербурге: отели, мини-отели, хостелы, квартиры посуточно. Одновременно люди интересуются стоимостью билетов в театры, музеи, и стоимостью проживания. Отмечена среди запросов и святая Ксения Петербуржская, паломники к месту захоронения которой едут со всей страны.

Аналитики Яндекса исследовали поисковые запросы о 50 крупнейших городах России с названиями этих городов за год, с августа 2016 по август 2017 года. При анализе запросов учитывались только те, которые непосредственно касались того или иного города. Запросы про соответствующие регионы, одноимённые улицы, станции метро, вокзалы, организации, художественные произведения, футбольные клубы не исследовались. Также не учитывались названия жителей каждого города.

Тройку лидеров по популярности составили Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.