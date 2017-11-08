Ашхабад, 8 ноября, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation) готова помочь Туркмении достроить транснациональную газомагистраль ТАПИ и Транскаспийский газопровод. Об этом заявил генеральный директор CNPC International Turkmenistan Ли Шулян на международной конференции «Нефть и газ Туркмении — 2017», пишет портал «Энергореформа».

Charlie fong Штаб-квартира China National Petroleum Corporation

Он отметил, что Китай по-прежнему остается крупнейшим покупателем туркменского природного газа. Так, в период с конца 2009 года и по настоящее время Туркмения поставила в КНР 184 млрд кубометров голубого топлива.

Временно исполняющий обязанности председателя госконцерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев уточнил, что три нитки газопровода Туркмения — Узбекистан — Казахстан — Китай, позволяют туркменской стороне отправлять в Китай до 40 млрд кубометров газа в год. А после строительства четвертой ветки, которая пройдет по территории Таджикистана и Киргизии, эти объемы возрастут до 65 млрд кубометров (строительство ветки «D» неоднократно переносилось, до настоящего момента проект стоимостью в 800 млн долларов не реализован — прим. ИА REGNUM ).

«Туркмения, Турция и страны Евросоюза работают над проектом строительства Транскаспийского газопровода, который должен обеспечить долгосрочные и надежные поставки природного газа на турецкий и европейские рынки, если конечно заинтересованные стороны достигнут соответствующих договоренностей», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что ТАПИ — это проект магистрального международного газопровода протяженностью 1814 км (из них 214 км на территории Туркмении), который позволит наладить поставки туркменского природного газа в Афганистан, Пакистан и Индию.

Пропускная способность газомагистрали запланирована на уровне 33 млрд кубометров природного газа в год. Стоимость проекта — от $7 млрд до $10 млрд (от 409,19 млрд до 584,56 млрд рублей по текущему курсу). Ввод газопровода ТАПИ в эксплуатацию изначально был запланирован на 2020 год, но впоследствии срок начала его работы был передвинут на декабрь 2019 года.