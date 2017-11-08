Пенза, 8 ноября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. С формулировкой «за успешно проделанную работу» глава Пензы Виктор Кувайцев вручил благодарственные письма 20 чиновникам за исполнение программы по переселению граждан из аварийного жилфонда в 2013—2017 годах. Как сообщает ИА REGNUM, прилагались ли к благодарностям денежные вознаграждения — неизвестно, также как и мнение общественности и самих переселенцев.

Старый дом

По данным мэрии, расселение граждан из многоквартирных домов началось с 2008 года. За это время в Пензе расселили 601 многоквартирный дом (4607 жилых помещений площадью 171,4 тыс. кв. метров). Новые квартиры получили более 11 тыс. человек. В рамках реализации муниципальной адресной программы с 2013 по 2017 годы в Пензе расселено 389 домов, где проживали 7236 человек (предоставлено 2970 жилых помещений площадью 99,2 тыс. кв. метров). В 2017 году в рамках программы (по средствам 2016 года), расселено 138 домов, где жили 2161 человек (1048 жилых помещений площадью 36,6 тыс. кв. метров). По этапу программы 2016 года в 2017 году построено 995 квартир.

«Выражаю вам глубокую признательность за большую и продуктивную работу, направленную на реализацию масштабной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда», — обратился к чиновникам Кувайцев, отметив высокий профессионализм и ответственность своей команды.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае этого года прокуратура заявила о грубейших нарушениях на каждом этапе реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в Пензенском регионе. Проверка выявила, что по всему региону квартиры для переселенцев закупались без конкурсов, аукционные документы делались под конкретных лиц. Вскрыты факты нецелевого использования земельных участков, самовольного строительства, ввода в эксплуатацию недостроенных домов, нарушение сроков расселения и так далее.