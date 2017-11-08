Тбилиси, 8 ноября, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе обещает добиться «вывода российского сапога» с территории Грузии, если население страны наделит ее соответствующим мандатом. Так она прокомментировала свое участие в политическом ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1». Комментарий Бурджанадзе распространила пресс-служба её партии.

gipajournos Нино Бурджанадзе

«Меня не интересует, что будут думать обо мне другие. Для меня интересно и важно, чтобы у моей страны появился шанс на восстановление территориальной целостности и возвращение Абхазии и Южной Осетии», — заявила Нино Бурджанадзе.

По ее словам, в период правления Михаила Саакашвили всюду расклеивали баннеры, где её именовали изменником и призывали к осуждению.

«Кто из нас изменник — Бурджанадзе или Саакашвили — покажет время. Для меня не главное, кто какой ярлык мне приклеит, для меня главное результат, которого мы сможем достичь, если будем вести правильную политику. Если мы реально хотим построить сильную демократическую Грузию, мы прежде всего должны избавиться от клише. Для меня важно, чтобы в российском политическом истеблишменте знали, что в Грузии есть люди, с которыми можно говорить, которые понимают, что у России есть свои интересы, но делают все для того, чтобы в нашей стране не стоял российский сапог. И я этого добьюсь, если население Грузии даст мне мандат на это», — заявила Бурджанадзе.

По информации пресс-службы, в ходе визита в Москву лидер «Демократического движения» встретилась с беженцами из Абхазии. Бурджанадзе заявила, что для неё мнение и доверие этих людей важнее, чем оценки и обвинения в ее адрес со стороны некоторых экспертов, политиков и журналистов.

Нино Бурджанадзе участвовала в передаче «60 минут» вместе с Владимиром Жириновским, в споре с которым заявила:

«Не хочу видеть на моей земле ни российский, ни какой-либо другой сапог, хочу на моей земле только грузинский. Приезжайте в Грузию как друзья и как гости».

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