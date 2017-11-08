Москва, 8 ноября, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Прокурор попросил суд признать вину Ольги Алисовой, сбившей насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, и назначить ей меру наказания в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает 8 ноября ТАСС.

Vsemetri.com Форма прокурора

По словам прокурора, в ходе разбирательства была доказана вина Алисовой. Женщина нарушила скоростной режим, говорила по телефону и перевела опасную ситуацию в аварийную.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе во дворе жилого дома Алисова, управляя своим автомобилем, сбила шестилетнего мальчика и протащила его несколько метров.

Экспертиза выявила спирт в крови ребенка, в результате чего было сделано заключение, что ребенок находился в нетрезвом состоянии.

В июне 2017 года тело ребенка эксгумировали для повторной экспертизы, которая подтвердила наличие спирта в крови мальчика.

Родители сбитого ребенка предъявили подозреваемой иск в размере 10 млн рублей. По словам родителей, на свидетелей происшествия оказывалось давление, а само дело возбуждалось около месяца.