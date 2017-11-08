Мадрид, 8 ноября, 2017, 15:50 — ИА Регнум. В Каталонии участники всеобщей забастовки, выступающие против ареста каталонских политиков и выдачи ордера на арест бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона, перекрывают автомобильные и железные дороги, сообщает 8 ноября Europa Press.

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По сообщению службы дорожного движения Каталонии, митингующие перекрыли 35 трасс и несколько дорог в Барселоне.

Участники протестной акции держат в руках плакаты с требованием освободить задержанных политиков.

Полиция Каталонии пытается отчистить дороги от протестующих, а служба дорожного движения призывает отказаться от поездок на автомобиле.

Общественный транспорт в Барселоне пока работает в штатном режиме. Междугородние автобусы увеличили интервалы сообщения. Возникли также перебои в движении поездов из-за перекрытия железных дорог.

В Жироне участникам акции удалось занять вокзал, через который следуют высокоскоростные поезда.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2017 года парламент Каталонии принял резолюцию о провозглашении независимости. В этот же день Сенат Испании одобрил запрос правительства о применении 155 статьи Конституции, которая инициирует процедуру отмены автономного статуса Каталонии и вводит прямое управление.

Парламент и правительство автономного сообщества были распущены.

3 ноября 2017 года Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест Пучдемона и четырех членов его правительства. Ранее Верховный суд Испании также выдал ордер на арест восьмерых бывших руководителей Кталонии. Прокуратура обвиняет их в бунте, мятеже и растратах.

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5 ноября полиция Бельгии взяла под стражу Пучдемона и четырех бывших членов его правительства. 5 ноября полиция Бельгии взяла под стражу Пучдемона и четырех бывших членов его правительства. Однако на следующий день опальные политики были освобождены.